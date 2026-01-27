حساب المواطن يوضح: هل يؤثر الضمان الاجتماعي على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:33 مساءً - تلقى برنامج حساب المواطن سؤالاً شائعاً من أحد المستفيدين يتعلق بتأثير معاش الضمان الاجتماعي على الدعم المقدم من البرنامج.

أوضح الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في البرنامج أن دخل الضمان الاجتماعي لا يُدرج ضمن الدخل الذي يُحسب عند تقييم الأهلية، وبالتالي لا يلزم الإفصاح عنه.

ويذكر أن يجري البرنامج مراجعة دورية لبيانات المستفيدين في موعد أقصاه العاشر من كل شهر ميلادي، وتعتمد نتيجة هذه المراجعة على تحديد الأهلية والاستحقاق للشهر التالي مباشرة.

بناءً على ذلك، تمت دراسة استحقاق الدفعة الخاصة بشهر يناير استناداً إلى المعلومات التي تم التحقق منها حتى العاشر من ديسمبر السابق، وفي حال ثبت استحقاق الدعم للمستفيد بعد هذه الدراسة، يُعتبر ذلك حقاً مشروعاً له، ويتم صرف المبلغ وفق الآلية المعتمدة.

يأتي هذا التوضيح لتجنب أي لبس لدى المستفيدين الذين يجمعون بين دعم حساب المواطن ومعاش الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على استقلالية كل برنامج عن الآخر في حساب الدخل المعتمد.