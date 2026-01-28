نعيش واحدة من أفضل الفترات.. تصريحات وليد صلاح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 12:29 صباحاً - حقق النادي الأهلي الفوز على حساب وادي دجلة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر يعيش أفضل فتراته خلال الوقت الحالي، ويذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري.

وأوضح وليد صلاح أن اللاعب محمد شريف مستمرًا للانضمام إلى الأهلي، ونوه:

" نحن نعيش واحدة من أفضل الفترات في الأهلي وأظن أننا نقدم كرة جيدة، ونحتاج إلى مؤازرة جماهير الأهلي، وعليهم أن يتركوا الشائعات التي تخرج عن الفريق".

وأضاف:

"أتمنى التوفيق في مباراة يانج أفريكانز القادمة بدوري أبطال إفريقيا، ونتأهل للدور المقبل..".

وبالنسبة لصفقات الميركاتو الشتوي، يوجد انسجام بين اللاعبين في صفوف الأهلي، قائلًا:

"مروان عثمان انضم للأهلي وهو جاهز، عمرو الجزار ما زال يتأهل لأنه عائد من إصابة، ويوسف بلعمري انضم من وقت قريب جدًا يوم 21 يناير الماضي".

وفي هذا الصدد، يخوض الأهلي مباراته القادمة ضد يانج أفريكانز.