بسبب أخطاء من فريقي.. محمد الشيخ يكشف أسباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 12:29 صباحاً - خاض نادي الأهلي مباراة ضد وادي دجلة اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف محمد الشيخ، المدير الفني لنادي وادي دجلة، سبب خسارة فريقه مقابل الأهلي، وأنها جاءت بسبب أخطاء لاعبي فريقه.

وعلق:

"أهداف الأهلي جاءت من أخطاء من لاعبي فريقي ومرتدات، أسلوبي ليس الدفاع طوال المباراة.. الخبرات بالنسبة لي ليست سن ولكن مواقف، وكرة القدم معروفة أنها أخطاء، تغييراتي كلها كانت هجومية، لكن الأخطاء الفردية كانت سبب في الهزيمة".

واستطرد أن أخطاء فريقه جاءت بسبب عدم تركيزهم مما نتج عنه خسارة الفريق بشكل أول مرة يحدث معهم.

وأضاف: