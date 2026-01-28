مصرع 3 ضباط شرطة شمال نيجيريا

مصرع 3 ضباط شرطة شمال نيجيريالقي ثلاثة من ضباط الشرطة النيجيرية مصرعهم وأصيب اثنان آخران في كمين نصبه أفراد عصابة مسلحة لدورية، الثلاثاء ،في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا.

وقال المتحدث باسم شرطة كاتسينا، أبو بكر صادق عليو، اليوم الأربعاء، إن الضباط تعرضوا لإطلاق نار كثيف في حوالي الساعة 1144 بتوقيت جرينتش أثناء قيامهم بدورية،حسب وكالة رويترز.

وأضاف عليو في بيان، أن الفريق "تصدى ببسالة" للهجوم، لكن ثلاثة ضباط قتلوا في تبادل إطلاق النار.

وأوضح أن ضابطين مصابين يتلقيان العلاج في مستشفى قريب.