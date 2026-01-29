بكام الدرهم الإماراتي النهاردة؟.. إعلان رسمي في أسعار الصرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - خيم الهدوء على سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في مطلع تعاملات اليوم، ويأتي هذا الاستقرار متماشيًا مع الرؤية العامة للبنك المركزي المصري التي تشير إلى تحركات طفيفة تهدف للحفاظ على توازن السوق النقدي.

سعر الدرهم في البنك الأهلي وبنك مصر

سجلت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعرًا موحدًا بلغ 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

استقر الدرهم في البنك التجاري الدولي CIB عند ذات المستويات الحكومية، بينما قدم مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا تنافسيًا للشراء بلغ 12.81 جنيه.

وفي المقابل سجل بنك فيصل الإسلامي 12.78 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع؛ مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة لصرف العملة الإماراتية بأسعار متقاربة جدًا.

سعر الدرهم في QNB والعربي الأفريقي

أظهر بنك قطر الوطني QNB تميزًا في سعر الشراء حيث سجل 12.93 جنيه، بينما استقر العربي الأفريقي الدولي عند 12.76 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.