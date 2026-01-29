لو معاك ريـال لا تتعجل.. إليك أفضل بنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 12:33 مساءً - حافظ الريال السعودي على وتيرة هادئة في مستهل تعاملات الخميس 29 يناير، حيث استقرت الأسعار عالميًا عند 12.4871 جنيه، محققةً استقرارًا ملحوظًا يميل إلى الانخفاض الطفيف، ويسعى المواطنون والمستثمرون لاقتناص أفضل فرص التحويل قبل العطلة الأسبوعية.

أعلى سعر لشراء الريال في البنوك

لمن يرغب في بيع الريال للبنك بأعلى عائد، يتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي المشهد المصرفي بتقديمه أفضل سعر شراء بقيمة 12.5403 جنيه، ويليه في قائمة الأسعار التنافسية بنك نكست الذي يشتري العملة السعودية بسعر 12.513 جنيه، مما يجعلهما الوجهتين الأنسب لمن يمتلكون فوائض نقدية من العملة السعودية.

أرخص سعر لبيع الريال للمواطنين

أما بالنسبة للمسافرين أو الراغبين في اقتناء الريال، فيعد بنك الإسكندرية الخيار الأمثل اليوم بتقديمه أفضل سعر للبيع عند 12.5013 جنيه، كما يقدم بنك التعمير والإسكان سعرًا منافسًا للبيع عند 12.52 جنيه، بينما استقرت أسعار البيع في البنك الأهلي المصري والبنك المركزي حول مستوى 12.528 جنيه.