رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 11:19 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن صافرة البداية في واحدة من أعقد قمم دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، حيث يشد الرحال عشاق سيد البلد بأنظارهم نحو العاصمة الرواندية كيجالي لمتابعة الصدام الناري بين الهلال السوداني ومنافسه الشرس صن داونز الجنوب أفريقي.

مواجهة اليوم بين الهلال وصن داونز يحتضنها ملعب أماهورو، وهي معركة لتحديد هوية متصدر المجموعة الثالثة، خاصة وأن الفريقين يتقاسمان الرصيد ذاته بـ 5 نقاط لكل منهما، مع أفضلية طفيفة لصن داونز بفارق الأهداف.

مما يجعل الفوز الليلة بمثابة صك العبور الرسمي نحو الأدوار الإقصائية والابتعاد عن ملاحقة سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي المتربص بالمركز الثالث.

ويدخل الهلال هذه المباراة بمعنويات مرتفعة جدًا بعد أن نجح في الجولة الماضية في إحراج صن داونز بقلب ملعبه في بريتوريا وانتزاع تعادل مثير بهدفين لمثلهما، وهو ما أعطى رفاق الغربال ثقة كبيرة في قدرتهم على ترويض البرازيليين وتحقيق الانتصار الثاني في المجموعة.

ويسعى الروماني ريجيكامب لاستغلال الاندفاع المتوقع للخصم لضرب دفاعاته وتأمين النقاط الثلاث التي ستغير موازين القوى في المجموعة.

موعد مباراة الهلال وصن داونز

تنطلق مباراة الهلال وصن داونز الكبرى مساء اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، وهو ما يوافق العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تترقب القارة السمراء من سيبسط نفوذه على صدارة مجموعة الموت قبل جولتين من النهاية.

كيف تشاهد مباراة الهلال وصن داونز اليوم؟

لأن مباراة الهلال وصن داونز تحظى بأهمية استثنائية، فقد تقرر نقل المواجهة مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 5 HD بصفتها الناقل الحصري لمسابقات الكاف في المنطقة، لضمان تغطية شاملة تليق بحجم الفريقين وتاريخهما العريق في البطولة الأغلى للأندية الأفريقية.

ومن المتوقع أن توفر القناة الناقلة طاقمًا من المحللين في الاستوديو التحليلي الذي يسبق اللقاء للحديث عن التشكيل الرسمي ونقاط القوة والضعف، فالفوز اليوم يعني ضمان التأهل بنسبة كبيرة جدًا وتوجيه رسالة شديدة اللهجة لجميع المنافسين في القارة بأن الهلال قادم للمنافسة على اللقب.