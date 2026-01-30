حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 11:19 مساءً - بإصرار يتجاوز حدود الملاعب يدخل الهلال السوداني معركة تكسير عظام كروية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ليلة يبحث فيها سيد البلد عن اعتلاء عرش المجموعة الثالثة منفردًا وتأكيد علو كعبه قاريًا، فرغم الظروف القاسية التي أجبرت الفريق على اتخاذ العاصمة الرواندية كيغالي مقرًا لمبارياته، إلا أن الروح القتالية التي ظهرت في مباراة الذهاب ببريتوريا والعودة بتعادل مثير بنتيجة أعطت مؤشرًا واضحًا بأن كتيبة الروماني لاورينسيو ريجيكامب لا ترضى بغير الصدارة بديلًا.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال السوداني وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا مباشر بدون تقطيع بأعلى جودة hd

فوز الهلال السوداني في مباراة اليوم أمام صن داونز يعني وضع قدمًا ونصف في ربع النهائي والابتعاد عن ملاحقة نادي سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي الذي ينتظر أي تعثر للطرفين للانقضاض على مراكز التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني وصن داونز

لمتابعة هذا الصدام الأفريقي القوي، ستنقل مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز حصريًا عبر قناة beIN Sports 5 باعتبارها الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيقدم الاستوديو التحليلي قراءة فنية مفصلة قبل انطلاق العرس الكروي بنصف ساعة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريقين.

خاصة وأن صن داونز يدخل اللقاء برغبة الثأر من تعادله الأخير على أرضه، بينما يتسلح الهلال بعزيمة رجاله لانتزاع فوز تاريخي يهديه لجماهيره الصابرة التي تترقب الخبر السعيد من قلب رواندا.

موعد مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

من المنتظر أن يطلق حكم مباراة الهلال السوداني ضد صن داونز صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السودان، وهو ما يوافق الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم الجمعة.

حيث سيحتضن ملعب أماهورو العريق هذا الصدام المرتقب، وقد أنهى الهلال تدريباته الختامية مساء الخميس وسط معنويات مرتفعة وضع خلالها المدرب ريجيكامب اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستخوض الموقعة معتمدًا على الجاهزية الفنية العالية للاعبيه الذين يتألقون حاليًا في الدوري الرواندي كتعويض عن توقف النشاط المحلي في السودان.