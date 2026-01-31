استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 10:22 مساءً - اعتمد منذ قليل محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس 2026 الترم الأول، جاء ذلك تزامنًا مع الانتهاء من التصحيح والمراجعة للمواد الدراسية في كافة الكنترولات على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بالاسم

اعتمد اللواء أشرف الجندي، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الاول للعام الدراسي الحالي 2025-2026، بنسبة نجاح بلغت 87% في المحافظة وذلك فور الانتهاء من رصد الدجات في المراكز الامتحانية، ويذكر إنعدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة والمهنية قد بلغ نحو100011 طالب وطالبة، وقد أدي نحو 94696 طالب وطالبة تلك الامتحانات للشهادة العامة، بينما أدى نحو 5315 طالب وطالبة امتحانات الشهادة المهنية.

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ثم قم بالبحث عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

أخيرًا ستظهر أمامك النتيجة والمجموع والدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يبلغ 140 درجة، أما عن درجات المواد الأساسية تتمثل كالآتي: