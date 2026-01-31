بعد وفاته وسحب الجنسية الكويتيه منه.. من هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 10:22 مساءً - رحل صباح اليوم السبت الكاتب المسرحي الكويتي "عبد العزيز السريع" عن عمر يناهز 87 عام، بعد أيام قليلة من صدور مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منه، وترك السريع خلفه إرث ثقافي وفني طويل في المسرح والكلمة المكتوبة، ساهم بشكل بارز في ترسيخ الهوية الثقافية الكويتية وبناء ذاكرتها الفنية عبر عقود من الإبداع.

وخلال مسيرته، نال السريع العديد من الجوائز والتكريمات تقدير لأعماله المسرحية والأدبية، وترك بصمة واضحة في الحركة المسرحية الكويتية والعربية.

أهم المعلومات عن عبد العزيز السريع