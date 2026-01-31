ما هو سبب وفاة عبد العزيز السريع الكاتب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 10:22 مساءً - رحل الكاتب المسرحي الكويتي البارز عبد العزيز السريع صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 87 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا وثقافيًا غنيًا في المسرح والأدب الكويتي، وسط أجواء حزينة تزامنت مع قرار سحب الجنسية منه قبل أيام قليلة.

وفاة عبد العزيز السريع بعد سحب جنسيته

توفي عبد العزيز السريع بعد أيام معدودة من صدور مرسوم أميري في 25 يناير بسحب الجنسية الكويتية منه ضمن مجموعة من الشخصيات الفنية، وأثار القرار جدلاً واسعًا، إذ يُعد الراحل من الرواد الذين ساهموا في بناء الهوية الثقافية الكويتية عبر عقود طويلة من العطاء.

حصد عبد العزيز السريع العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته، أبرزها جائزة التأليف المسرحي عن مسرحية "عنده شهادة" عام 1965، كما انتخب رئيسًا فخريًا لمسرح الخليج العربي عام 1992، ونال تكريمات محلية وعربية عديدة تقديرًا لدوره في تعزيز الحركة المسرحية.

من هو عبد العزيز السريع وأبرز إنجازاته

ولد عبد العزيز السريع عام 1939، ويُعد من أبرز مؤسسي فرقة مسرح الخليج العربي، وقدم أعمالاً مسرحية وتلفزيونية مؤثرة مثل مسرحية "ضاع الديك" ومسلسل "الإبريق المكسور"، إلى جانب مجموعات قصصية متنوعة. شغل مناصب ثقافية وإعلامية مهمة، وساهم بقوة في تشكيل الذاكرة الفنية الكويتية.