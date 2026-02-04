ترتيب الدوري المصري في الجولة السابعة عشرة بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 مساءً - بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بين سموحة وبيراميدز يرتقب الجميع ترتيب الدوري المصري في ظل وجود المنافسة على المراكز الأولى مع تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، ما ينذر بجولات قادمة مشتعلة حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم.
نتيجة مباراة سموحة وبيراميدز
حقق فريق سموحة فوز ثمين على حساب بيراميدز في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ليحصد ثلاث نقاط غالية أعادت ترتيب أوراق المنافسة في جدول المسابقة.
جاء الفوز في توقيت حساس، بعدما نجح سموحة في استغلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وسط محاولات متبادلة من الفريقين، ليؤكد الفريق السكندري قدرته على المنافسة هذا الموسم، ويضع بيراميدز أمام خسارة مؤثرة في سباق الصدارة.
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز سموحة
واصل جدول ترتيب الدوري المصري اشتعاله عقب نتائج الجولة، وجاء الترتيب كالتالي:
- سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 32 نقطة من 15 مباراة.
- بيراميدز في المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 13 مباراة.
- الأهلي في المركز الثالث بـ27 نقطة من 14 مباراة.
- الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 13 مباراة.
- سموحة في المركز الخامس بـ25 نقطة من 14 مباراة.
- المصري البورسعيدي في المركز السادس برصيد 23 نقطة من 13 مباراة.
- زد إف سي بـ23 نقطة من 15 مباراة.
- وادي دجلة بـ23 نقطة من 15 مباراة.
- البنك الأهلي برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.
- مودرن فيوتشر بـ20 نقطة من 14 مباراة.
- إنبي بـ19 نقطة من 13 مباراة.
- الجونة بـ19 نقطة من 14 مباراة.
- بتروجيت بـ19 نقطة من 15 مباراة.
- غزل المحلة بـ17 نقطة من 15 مباراة.
- المقاولون العرب بـ13 نقطة من 16 مباراة.
- حرس الحدود بـ13 نقطة من 15 مباراة.
- فاركو بـ12 نقطة من 15 مباراة.
- طلائع الجيش بـ12 نقطة من 15 مباراة.
- الاتحاد السكندري بـ11 نقطة من 15 مباراة.
- كهرباء الإسماعيلية بـ11 نقطة من 15 مباراة.
- الإسماعيلي في المركز الأخير بـ10 نقاط من 15 مباراة.