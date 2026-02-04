ترتيب الدوري المصري في الجولة السابعة عشرة بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 مساءً - بعد المباراة الأخيرة التي جمعت بين سموحة وبيراميدز يرتقب الجميع ترتيب الدوري المصري في ظل وجود المنافسة على المراكز الأولى مع تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، ما ينذر بجولات قادمة مشتعلة حتى الأسابيع الأخيرة من الموسم.

نتيجة مباراة سموحة وبيراميدز

حقق فريق سموحة فوز ثمين على حساب بيراميدز في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ليحصد ثلاث نقاط غالية أعادت ترتيب أوراق المنافسة في جدول المسابقة.

جاء الفوز في توقيت حساس، بعدما نجح سموحة في استغلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، وسط محاولات متبادلة من الفريقين، ليؤكد الفريق السكندري قدرته على المنافسة هذا الموسم، ويضع بيراميدز أمام خسارة مؤثرة في سباق الصدارة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز سموحة

واصل جدول ترتيب الدوري المصري اشتعاله عقب نتائج الجولة، وجاء الترتيب كالتالي: