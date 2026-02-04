تردد قناة إم بي سي السورية 2026 نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 11:15 مساءً - ازداد البحث مؤخرًا، للتعرف على تردد قناة إم بي سي السورية 2026 على النايل سات وكذلك كافة الأقمار الصناعية، حيث أنه من المقرر بأن تبدأ مجموعة قنوات MBC قريباً وذلك بإطلاق قناة MBC سوريا، فيما تقدم تلك القناة عدد من البرامج والمسلسلات على مدار اليوم بجودة عالية اتش دي.

تردد قناة إم بي سي السورية

يمكن ضبد تردد قناة إم بي سي السورية 2026 على النايل سات، ويكون ذلك من خلال عدد من الترددات المتوقعة، والتي تمثلت أبرزها على النحو التالي:

التردد 11470.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

جودة اتش دي.

أو

التردد 11559.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

جودة اتش دي.

أو

التردد 11785.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

جودة اس دي.

تردد قناة MBC سوريا على عرب سات

أما عن تردد قناة MBC سوريا على عرب سات فيتمثل ليكون كالآتي:

التردد 11470.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

القمر عرب سات.

تردد قناة MBC السورية على الأقمار الأخرى

جاء تردد قناة MBC السورية على الأقمار الأخرى كما يلي:

التردد 11559.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

القمر هوت بيرد.

أو

التردد 11785.

الاستقطاب عمودي.

الترميز 27500.

القمر بدر سات.

خطوات استقبال قناة إم بي سي السورية للريسيفر

في نفس السياق، فأنه يوجد بعض من الخطوات اللازمة، لاستقبال قناة إم بي سي السورية للريسيفر، والتي جاءت على النحو التالي: