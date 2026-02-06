الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفةاعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 10 فلسطينيين في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت سبعة فلسطينيين شرق مدينة قلقيلية، بعد أن اقتحمت قريتي أماتين، وجيوس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين في "خربة جنبا" بمسافر يطا، بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.