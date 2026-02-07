بخطوات بسيطة: كيفية تغيير رقم الجوال في العنوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - لتحديث رقم الجوال المرتبط بحسابك في العنوان الوطني، المعروف حاليًا بمنصة سبل SPL، لا تحتاج لإنشاء حساب جديد، إذ يمكنك تعديل البيانات مباشرة باتباع الخطوات الرسمية المحدثة لعام 1447 هـ – 2026 م.

خطوات تغيير رقم الجوال في منصة سبل

أولًا يجب تسجيل الدخول عبر منصة سبل من الرابط الرسمي.

ومن القائمة الرئيسية يجب النقر على اسم المستخدم أو أيقونة الملف الشخصي في الزاوية العلوية.

من ثم اختر بياناتي أو إدارة العنوان الوطني من القائمة.

ستظهر بيانات التواصل المسجلة، اضغط على خيار تعديل رقم الجوال.

ثم أدخل رقم الجوال الجديد، مع مراعاة أن يبدأ بـ 05.

ستصل رسالة نصية OTP على الرقم الجديد، أدخل الكود في النافذة المخصص للتحقق.

بعدها اضغط على كلمة تأكيد ليتم تحديث الرقم فورًا واستخدامه في كافة الشحنات المستقبلية.

تعديل بيانات العنوان الوطني عبر منصة أبشر أفراد

وإذا رغبت في تعديل تفاصيل عنوان السكن نفسه أو إدارته عبر وزارة الداخلية، يمكنك اتباع الخطوات التالية: