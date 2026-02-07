ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - تستعد المعاهد الأزهرية في كافة أنحاء الجمهورية للإعلان عن درجات الفصل الدراسي الأول، حيث يسيطر القلق الممزوج بالأمل على طلاب الصف السادس الابتدائي وأسرهم، ومع وصول أعمال الرصد والمراجعة إلى محطتها الأخيرة داخل مراكز التصحيح، تزايدت وتيرة البحث عن الرابط الرسمي المعتمد للحصول على النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026

أنهت الكنترولات الأزهرية عملية تصحيح الأوراق الامتحانية، وتجري حاليًا مراجعات دقيقة ومتعددة لكل ورقة لضمان دقة الرصد وتحقيق أعلى مستويات العدالة بين الطلاب

وبعد إتمام المراجعات النهائية، سيتم اعتماد النتائج رسميًا من الجهات المختصة في قطاع المعاهد الأزهرية، ثم تُنشر مباشرة على الموقع الرسمي من هذا الرابط لتكون متاحة لجميع الطلاب في مختلف المحافظات دون تأخير.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية رقم الجلوس أو الاسم

يمكن الاطلاع على الدرجات بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية للأزهر الشريف. اختيار قسم نتائج الشهادات الأزهرية. تحديد المرحلة الابتدائية. إدخال رقم الجلوس أو الاسم حسب الخيار المتاح. الضغط على زر عرض النتيجة. ظهور التفاصيل الكاملة للدرجات والمجموع العام فورًا.

أهمية هذه النتيجة في مسيرة الطالب الأزهري

ويذكر أن شكل نتيجة الصف السادس الابتدائي نقطة تحول مهمة، إذ تنقل الطالب إلى المرحلة الإعدادية الأزهرية، وتُعد مؤشرًا أساسيًا على مستواه الدراسي واللغوي وتحدد الاحتياجات المستقبلية للدعم والتعزيز.

وتجدر الإشارة إلى أنه يُفضل الاعتماد فقط على الموقع الرسمي للأزهر الشريف، والتأكد من كتابة البيانات بدقة، وفي حال حدوث بطء مؤقت نتيجة الكثافة العالية، يُنصح بإعادة المحاولة بعد قليل من الوقت.

فوائد النشر الإلكتروني للنتائج

يوفر الإعلان عبر الإنترنت العديد من المزايا، أبرزها: