بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 05:23 مساءً - تضع وزارة التضامن الاجتماعي ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث تسعى جاهدة لتوسيع مظلة الأمان المالي لتشمل كافة الفئات المستحقة في المجتمع المصري، وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة خدمات رقمية متطورة تتيح للمواطنين إجراء عملية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بكل سهولة من منازلهم، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات أو الوحدات الاجتماعية المزدحمة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يُمكن لأي شخص التحقق من قبول اسمه ضمن الدفعات الجديدة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للاستعلام الذي وفرته الوزارة من هنا. كتابة الرقم القومي في الحقل المُخصص له بدقة. الضغط على زر الاستعلام. ظهور نتيجة الحالة مباشرة (مقبول – غير مقبول – مستمر).

شروط الاستحقاق الأساسية لبرنامج تكافل وكرامة

يُشترط توافر عدة معايير للاستفادة من الدعم المالي الشهري، ومن أهمها:

الجنسية المصرية.

الانتماء إلى الفئات محدودة الدخل أو غير القادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

عدم وجود مصدر دخل ثابت أو معاش تأميني مرتفع.

عدم الاستفادة المتزامنة من برامج دعم حكومية أخرى.

الالتزام بتحديث البيانات عند حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية أو عدد أفراد الأسرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026

تبدأ عملية الصرف في الخامس عشر من فبراير لكل شهر ميلادي، حيث يتم التوزيع عبر منافذ وزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب البريد المصري في مختلف المحافظات، ويضمن هذا الموعد الثابت وصول الدعم بانتظام لجميع المستحقين.

كيفية تقديم شكوى إذا لم يُقبل الطلب

في حال عدم ظهور اسمك ضمن المقبولين يمكن تقديم تظلم باتباع الآتي: