رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 05:15 مساءً - تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي فصلًا جديدًا من الإثارة القارية، حيث يستقبل ملعب آل نهيان قمة عربية من العيار الثقيل تجمع بين الوحدة والإماراتي والأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة الأهلي السعودي اليوم بث مباشر.

كل من الأهلي السعودي والوحدة اليوم في وضعية فنية متطابقة تمامًا برصيد 13 نقطة لكل منهما؛ مما يجعل من هذا اللقاء صراعًا مباشرًا على فض الشراكة في المربع الذهبي لمجموعة الغرب.

ورغم حسم الطرفين لبطاقة العبور رسميًا إلى ثمن النهائي، إلا أن الرغبة تظل جامحة لتحسين التصنيف النهائي وتجنب المواجهات المعقدة في الأدوار الإقصائية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم

ستكون أحداث مباراة الأهلي والوحدة منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري للبطولة، حيث خصصت قناة beIN SPORTS HD 1 لبث اللقاء مباشرة، كما ستوفر قناة الكأس تغطية موازية لهذا الصدام الخليجي الكبير، لضمان وصول الإثارة لكافة محبي كرة القدم في المنطقة العربية.

موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

يضبط الجمهور الرياضي بوصلته نحو ملعب المباراة اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، بينما سيكون الموعد في تمام الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي والوحدة المتوقع في قمة الليلة

يسعى المدرب ماتياس يايسله للاعتماد على قوته الضاربة اليوم باختيار العناصر الآتية:

الحارس إدوارد ميندي.

فرانك كيسي في ضبط الإيقاع.

ثلاثي هجومي مرعب يضم رياض محرز وفراس البريكان.

كما يراهن الوحدة على خبرة السوري عمر خربين ودوسان تاديتش لهز شباك الضيوف مدعومين بصلابة دفاعية يقودها ساشا إيفكوفيتش أمام الحارس محمد الشامسي.

فبينما يطمح الراقي لمواصلة عروضه الهجومية القوية خارج الديار يسعى أصحاب السعادة لاستغلال الحافز الجماهيري الكبير للخروج بالعلامة الكاملة وتأكيد تفوقهم الميداني.