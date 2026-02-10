سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - استقر أداء الورقة الخضراء أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، ويعكس التقارب الكبير في الأسعار بين المؤسسات المصرفية حالة من الاتزان النقدي داخل القطاع المصرفي؛ مما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين واستقرار التوقعات السعرية للسلع المرتبطة بحركة النقد الأجنبي.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

أظهرت شاشات التداول في أكبر البنوك الحكومية كالأهلي ومصر ثباتًا في مستويات الصرف عند 46.86 جنيه لعمليات الشراء و46.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

البنوك التجارية مثل CIB والإسكندرية، سجل الدولار تراجعًا طفيفًا للغاية ليصل إلى 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع.

بينما اتفقت أسعار الصرف في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان عند مستوى 46.82 جنيه للشراء مقابل 46.92 جنيه للبيع.