سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10 فبراير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - استهلت الأسواق تعاملاتها اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 بارتفاع طفيف في سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الأوروبية زيادة قدرها 3 قروش مقارنة بإغلاق الأمس.

سعر اليورو في البنك المركزي

استقر متوسط الصرف في البنك المركزي المصري عند مستوى 55.42 جنيه للشراء و55.55 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الترقب في سوق الصرف الأجنبي مع ميل طفيف نحو الصعود تأثرًا بالتحركات العالمية والمحلية.

أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة

شهد البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي توافقًا في مستويات البيع عند 55.62 جنيه، بينما سجل سعر الشراء في البنك الأهلي 55.40 جنيه مقابل 55.42 جنيه في مصرف أبوظبي.

وفي سياق متصل تقاربت أسعار الصرف في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB لتسجل مستويات شراء عند 55.19 و55.18 جنيه على التوالي، مع توحيد سعر البيع عند 55.59 جنيه.