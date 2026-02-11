بخطوات التثبيت: تردد قناة دراما بدوية على القمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:15 صباحاً - تعد قناة بدوية دراما واحدة من القنوات العربية المميزة التي استطاعت جذب شريحة كبيرة من المشاهدين، خاصة محبي الدراما البدوية والأعمال التراثية الخليجية والعربية، وتقدم القناة محتوى متنوع من المسلسلات التي تعكس قيم الأصالة والعادات والتقاليد البدوية، في إطار درامي يجمع بين التاريخ والثقافة الشعبية، ما جعلها تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي.

تردد قناة بدوية دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11136.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة بدوية دراما على الرسيفر

ويمكن تثبيت قناة بدوية دراما على جهاز الاستقبال بسهولة، من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم، ثم اختيار إدخال تردد جديد، وتحديد القمر الصناعي نايل سات، وبعدها يتم كتابة التردد وبيانات القناة بشكل صحيح، ثم الضغط على زر البحث، وعند ظهور القناة يتم النقر على حفظ لإضافتها إلى قائمة القنوات.