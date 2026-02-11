أبرزهم زيزو وتريزيجيه.. قائمة غيابات الأهلي ضد الإسماعيلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 مساءً - يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي المقررة في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط غيابات مؤثرة تضرب صفوفه قبل اللقاء المرتقب.

موعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي

تنطلق مواجهة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية.

غيابات الأهلي ضد الإسماعيلي

يفتقد الفريق الأحمر خدمات الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب إصابات عضلية تعرضا لها مؤخرًا، ما يمثل ضربة قوية للخط الهجومي نظرًا لدورهما الكبير في صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

كما يغيب لاعب الوسط إمام عاشور، الأمر الذي يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لتعويض تأثيره في بناء اللعب والتحكم بإيقاع المباراة.

ولا تتوقف الغيابات عند هذا الحد، إذ تضم قائمة المستبعدين بعض العناصر الشابة والبديلة لأسباب فنية وهم هادي رياض وسيحا.

ورغم هذه الظروف، يراهن الجهاز الفني على قوة قائمة الفريق والبدلاء الذين خضعوا لتجهيز مكثف خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن روح الجماعة والانضباط التكتيكي يمثلان السلاح الأهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويواصل الطاقم الطبي جهوده لتأهيل المصابين واللحاق بالمباريات المقبلة، في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا، بينما يرفع اللاعبون المتاحون شعار التحدي، على أمل مواصلة نتائج الفريق الإيجابية في المواجهات الكبرى.