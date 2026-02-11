وصل لكام الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، حيث جاء ذلك الاستقرار في كافة البنوك المصرية ببداية التعاملات اليومية الصباحية، فيما سجل سعر الصرف الآن في البنك المركزي المصري قيمة 46.84 جنيه للشراء، وكذلك قيمة 46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك المصرية، ببداية التعاملات المصرفية، ليكون بذلك على النحو التالي:

سعر الصرف في بنك قناة السويس، سجل الآن نحو 46.80 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.90 جنيها للبيع.

سعر الصرف في بنك المصرف المتحد، سجل الآن نحو 46.80 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.90 جنيه للبيع.

سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، سجل الآن نحو 46.84 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تمثل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه ليكون بذلك على النحو التالي:

سعر الصرف في بنك مصر، سجل الآن نحو 46.84 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.94 جنيه للبيع.

سعر الصرف في بنك الإسكندرية نحو 46.74 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.84 جنيه للبيع.

سعر الصرف في البنك التجارى الدولى نحو 46.82 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.92 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في مصر

في نفس السياق، فقد سجلت أسعار العملات اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري، لتكون كالآتي: