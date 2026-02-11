وصل لكام الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، حيث جاء ذلك الاستقرار في كافة البنوك المصرية ببداية التعاملات اليومية الصباحية، فيما سجل سعر الصرف الآن في البنك المركزي المصري قيمة 46.84 جنيه للشراء، وكذلك قيمة 46.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك المصرية، ببداية التعاملات المصرفية، ليكون بذلك على النحو التالي:
- سعر الصرف في بنك قناة السويس، سجل الآن نحو 46.80 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.90 جنيها للبيع.
- سعر الصرف في بنك المصرف المتحد، سجل الآن نحو 46.80 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.90 جنيه للبيع.
- سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، سجل الآن نحو 46.84 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
تمثل سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه ليكون بذلك على النحو التالي:
- سعر الصرف في بنك مصر، سجل الآن نحو 46.84 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.94 جنيه للبيع.
- سعر الصرف في بنك الإسكندرية نحو 46.74 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.84 جنيه للبيع.
- سعر الصرف في البنك التجارى الدولى نحو 46.82 جنيه للشراء، وكذلك عند 46.92 جنيه للبيع
أسعار العملات اليوم في مصر
في نفس السياق، فقد سجلت أسعار العملات اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري، لتكون كالآتي:
- سعر صرف الدولار، سجل الآن قيمة 46.94 جنيه للبيع، وكذلك نحو 46.84 جنيه للشراء.
- سعر صرف اليورو، سجل الآن قيمة 55.9853 جنيه للبيع، وكذلك نحو55.6647 جنيه للشراء.
- سعر صرف الجنيه الإسترليني، سجل 64.2233 جنيه للبيع، وكذلك نحو63.8336 جنيه للشراء.
- سعر صرف الريال السعودي، سجل 12.4907 جنيه للبيع، وكذلك نحو 12.4641 جنيه للشراء.
- سعر صرف الدرهم الإماراتي، سجل 12.7836 جنيه للبيع، وكذلك نحو 12.7386 جنيه للشراء.
- سعر صرف الريال القطري، سجل 12.8814 جنيه للبيع، وكذلك نحو 11.9795 جنيه للشراء.
- سعر صرف الدينار الكويتي، سجل 153.9016 جنيه للبيع، وكذلك نحو 145.2040 جنيه للشراء.