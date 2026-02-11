سفارة الكويت بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني وذكري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 مساءً - أقامت سفارة دولة الكويت بالقاهرة مساء امس الثلاثاء حفل استقبال كبير بمناسبة العيد الوطني الـ 65 والذكرى الـ 35 للتحرير بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء العرب والأجانب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربطها بدولة الكويت الشقيقة منوها الي انها قامت على أسس من الاحترام المتبادل والتضامن العربي والمواقف المشتركة وشهدت على مدار العقود تعاونا وثيقا ومثمرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى أن علاقات البلدين تمثل نموذجا متميزا للتكامل العربي البناء في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم الاستثمارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون التجاري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصادين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

من جانبه أكد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة أن الاحتفال بالعيد الوطني ال 65 وذكرى التحرير ال 35 للكويت يمثل مسيرة وطن وعهدا متجددا بمواصلة البناء والعطاء معربا عن سعادته بمشاركة هذا الاحتفال في مصر التي تمثل البلد الثاني للكويتيين .

وأشار إلى أن مشاركة الحضور في هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين .

وتخلل الحفل عرض فرقة موسيقية من التراث الشعبي الكويتي قدمت "فن العرضة" كما شهد مشاركة مؤسسات مالية كويتية بارزة منها بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني الكويتي والبنك الأهلي الكويتي فضلا عن عدد من الشخصيات الرسمية يتقدمهم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء اكرم جلال محافظ الإسماعيلية والسفير سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشوري ورجال المال والاقتصاد والوزراء السابقين .