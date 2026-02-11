القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد وادي دجلة وكيفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 01:26 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، للعودة إلى أجواء الدوري الممتاز بعد خوضه مواجهة قوية أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره وادي دجلة في لقاء مرتقب.

ويدخل المصري اللقاء بطموح العودة إلى سكة الانتصارات وتعويض تعادله الأخير أمام زد، مع السعي لتقليص الفارق مع فرق المقدمة، أملًا في التقدم نحو المركز الرابع حال تعثر الأهلي.

في المقابل، يسعى وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له الثقة، بعد خسارتين متتاليتين أمام الأهلي والمقاولون العرب، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والطموح للتقدم في جدول الترتيب.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل المصري البورسعيدي المركز السادس برصيد 24 نقطة، خلف سيراميكا والزمالك وبيراميدز والأهلي وسموحة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 16 مباراة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة

تُذاع المواجهة عبر قناة أون سبورت 2، بصوت المعلق مؤمن حسن، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريًا.