لو مسافر السعودية.. إليك سعر الريال السعودي اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - تظل العملة السعودية الأكثر طلبًا بين المصريين محافظة على اتزانها داخل الردهات المصرفية تزامنًا مع استقرار حركة التداول اليومية.

سعر الريال في البنوك

أظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية استقرارًا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وأتت على النحو التالي:

قدم البنك الأهلي الكويتي السعر الأكثر تنافسية لمن يرغب في الشراء من البنك بقيمة 12.493 جنيه.

استقرت أسعار البيع في بنكي الأهلي ومصر عند حدود 12.5107 جنيه.

تراوحت أسعار الشراء في بنوك أخرى مثل الإسكندرية وCIB حول مستوى 12.45 جنيه.

أفضل بنك لبيع الريال السعودي

برز مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل وجهة لبيع العملة من الجمهور بسعر شراء بلغ 12.4927 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل البنك المركزي المصري 12.4743 جنيه لشراء الريال السعودي اليوم.