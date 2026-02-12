الأخضر بكام؟ أسعار الدولار اليوم الخميس 12 فبراير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 مساءً - تتصدر أخبار العملات الصعبة اهتمامات المواطنين والمستثمرين مع بداية التعاملات الصباحية للوقوف على آخر مستجدات الصرف.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.78 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في السياسة النقدية اليوم.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

تقاربت أسعار الصرف في أكبر البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري وبنك مصر لتسجل 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، وهو ما يمنح المتعاملين ثقة في استقرار السوق المصرفي.

أفضل بنك لبيع وشراء الدولار

بالنسبة للباحثين عن أفضل العوائد، فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 46.86 جنيه، في حين استقر سعر البيع في البنك التجاري الدولي عند 46.90 جنيه.