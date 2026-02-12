استثمر مدخراتك بذكاء: أفضل 5 شهادات ادخار في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 11:19 مساءً - تتجه أنظار المودعين صوب بنك مصر لمتابعة خيارات الاستثمار المتاحة قبيل صدور قرارات السياسة النقدية، حيث تبرز الشهادات الادخارية كأحد أهم الملاذات الآمنة لتنمية المدخرات بمرونة عالية وعوائد تنافسية.

تنوع الأوعية الادخارية في بنك مصر

يقدم البنك "شهادة ابن مصر" الثلاثية بعائد متناقص يصل في عامه الأول إلى 22% كخيار سنوي أو 20.50% شهريًا.

بجانب "شهادة القمة" التي تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 16% طوال ثلاث سنوات.

تبرز "شهادة يوماتي" ذات العائد المتغير بنسبة 20% كحل مثالي لمن يرغب في سيولة يومية مرتبطة بحركة السوق.

شهادات بعوائد ثابتة في بنك مصر

لم يغفل بنك مصر عن الخطط الزمنية الممتدة، إذ يوفر للعملاء ما يلي: