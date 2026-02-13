ارتفاع عدد قتلى إعصار مدغشقر إلى 36

ارتفاع عدد قتلى إعصار مدغشقر إلى 36ارتفع عدد ضحايا إعصار "جيزاني" الذي اجتاح مدغشقر يوم الثلاثاء الماضي إلى 36 قتيلا على الأقل، فيما أصيب أكثر من 370 شخصا، وتعرض نحو 18 ألف منزل في أنحاء البلاد للدمار.

وأعلن مايكل راندريانيرينا حالة الكارثة الوطنية ووجه نداء للمجتمع الدولي لمساعدة الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، إن 32 حالة وفاة حدثت في منطقة توماسينا، الميناء الرئيسي والمركز الاقتصادي للبلاد.

وأضاف أن 17 ألفا و980 منزلا تعرض للدمار وتضرر أكثر من 37 ألف منزل آخر بسبب إعصار "جيزاني" الذي جلب رياحا تجاوزت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وأكدت السلطات في مدغشقر أن العديد من الوفيات نجمت عن انهيار المباني.

وتعتبر مدغشقر، الواقعة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، معرضة بشكل خاص للعواصف المدمرة التي تهب من المحيط الهندي وقد ضربها أكثر من اثني عشر إعصارا أو عاصفة مدارية قوية منذ عام 2020.

وضرب إعصار الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة الشهر الماضي فقط، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.