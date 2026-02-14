حين تتكلم القوة الأفريقية.. مواجهة تحمل حسابات معقدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 11:15 مساءً - ساعة الحسم تدق في ملعب رادس، حيث يرفع الترجي التونسي شعار أكون أو لا أكون حين يصطدم بطموح بيترو أتلتيكو الأنجولي اليوم السبت 14 فبراير، ويدخل المكشخة هذا الصدام المباشر وهو يمتلك 6 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بالتساوي مع ضيفه الأنجولي، مما يجعل المباراة بمثابة تصفيات مباشرة.

توقعات مباراة الترجي وبترواتليتكو

الترجي يحتاج للانتصار أو التعادل السلبي/الإيجابي بهدف لمثله لضمان مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يسعى الضيوف لخطف النقاط الثلاث أو التعادل بنتيجة أكبر من هدفين لقلب الطاولة على أصحاب الأرض.

وتترقب الجماهير التونسية ملحمة كروية يعتمد فيها المدرب على توازن الخطوط والخبرة القارية لتجاوز هذا المنعطف الخطير في ختام دور المجموعات.

موعد مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو اليوم وتوقيتات البث

تنطلق الصافرة المرتقبة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما سيكون الموعد في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، وفي مكة المكرمة والدوحة وبغداد، تبدأ المباراة عند السابعة مساءً، أما في دبي وأبوظبي فالموعد هو الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد بيترو أتلتيكو لانتزاع التأهل

تملك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لمنافسات الأبطال، حيث تقرر بث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، وللراغبين في متابعة اللقاء عبر الإنترنت، يمكنهم اللجوء لتطبيق TOD أو خدمة beIN Connect لضمان مشاهدة البث الحي بجودة عالية أينما وجدوا.

معلق مباراة الترجي التونسي وبيترو أتلتيكو اليوم

اختارت إدارة القنوات الصوت التونسي المحبب عصام الشوالي ليتولى مهمة التعليق على هذه القمة المصيرية، حيث سيعمل الشوالي بأسلوبه الحماسي المعهود على وصف تفاصيل اللقاء وتوجيه الأنظار نحو مكامن القوة والضعف في تشكيل الفريقين طوال دقائق المباراة.

طاقم تحكيم مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو الحاسمة

يقود مباراة الترجي وبيترو أتلتيكو تحكيميًا الحكم الدولي الكيني بيتر واويرو، الذي يعد من أبرز حكام الساحة في القارة السمراء حاليًا، حيث سيتولى ضبط الإيقاع البدني المتوقع في هذه المباراة التي تمثل فرصة أخيرة لكلا الطرفين للبقاء ضمن كبار القارة في الأدوار الإقصائية.