حين يتحول الضغط إلى دافع.. الزمالك أمام امتحان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 11:15 مساءً - في قلب مدينة الإسماعيلية وعلى ضفاف القناة، يدخل الزمالك المصري اختبارًا لرد الاعتبار وانتزاع الصدارة حين يواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم السبت 14 فبراير، فالمواجهة التي يحتضنها استاد هيئة قناة السويس تأتي في ختام دور المجموعات للكونفدرالية.

توقعات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يسعى الزمالك لتجاوز كبوة الهزيمة الأخيرة أمام زيسكو، وقلب الطاولة على ضيفه الجنوب إفريقي الذي يسبقه في الترتيب بفارق نقطتين فقط.

فالفوز الليلة يعني للزمالك أكثر من مجرد ثلاث نقاط، فهو بمثابة إعلان صريح عن جاهزية الفارس الأبيض للمنافسة على اللقب القاري واستعادة بريقه وسط جماهيره التي زحفت خلفه بحافلات الدعم لمؤازرته في هذه المباراة الفاصلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز وكيفية المتابعة

أعلنت شبكة بي إن سبورتس عن نقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما وفرت قناة أون تايم سبورتس البث المجاني للجماهير داخل مصر.

وللمشتركين في الخدمات الرقمية، يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق TOD لضمان مشاهدة حية بجودة عالية وتغطية شاملة لكافة أحداث المباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز بتوقيتات العواصم

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، بينما سيكون الموعد في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

وفي دول المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب)، تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً، أما في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فتبدأ في تمام الثامنة مساءً.

معلق مباراة الزمالك اليوم أمام كايزر تشيفز

سيكون المعلق الرياضي علي محمد علي هو الواصف لمجريات هذه الملحمة القارية، حيث سيتولى التعليق عبر قناة بي إن سبورتس، ناقلًا تفاصيل الصراع التكتيكي بين معتمد جمال ومدرب الفريق الجنوب إفريقي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز

من المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيلة متوازنة تضم: