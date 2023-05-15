انت الان تتابع خبر العاهل المغربي يدشن أول سيارتين من صنع مغربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ترأس الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين 15 ماي 2023 بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة « ص نع في المغرب »، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.



ويؤكد تقديم سيارة شركة « نيو موتورز »، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين » لشركة NamX « نامكس »، الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle)، إرادة الملك تشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، لاسيما لدى الشباب المغربي، التي يجسدها هذان المشروعان.



وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لاسيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة.



كما يكرس هذان المشروعان، الرؤية المستنيرة للملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، لاسيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.



وقامت شركة « نيو موتورز » بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 بالمائة.



ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل.



وكانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى. وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية التسويق.



وتشرف على هذا المشروع، الذي يعد إيذانا بميلاد أول علامة سيارات مغربية للعموم، كفاءات وطنية. ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة.



وفي ما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة " NamX « نامكس، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات (بينينفارينا). وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية.



وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle) بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه بست كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضعة دقائق.



ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة، على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة.



إثر ذلك وشح الملك كلا من نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة « نيو موتورز »، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة « نامكس »، بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد.



وجرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.