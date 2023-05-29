انت الان تتابع خبر أول رد فعل إسرائيلي على فوز أردوغان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هنأ رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مساء الأحد، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا في الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال يتسحاق هرتصوغ: "أبارك لرئيس تركيا أردوغان فوزه بالانتخابات..أنا مقتنع أننا سنواصل العمل لتقوية وتوسيع العلاقات".

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، قد أعلن مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار ينار، إلى أن النتيجة الرسمية المعلنة في الوقت الحالي غير نهائية.

وقال: "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، حصد السيد رجب طيب أردوغان 52.14% من الأصوات، والسيد كمال كيليتشدار أوغلو 47.80%، ووفقا للبيانات الأولية، تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا".

ووفقا له، فإن تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بتجاوز مليوني صوت، وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.