انت الان تتابع خبر غزة تشارك الأردن فرحته بزفاف ولي العهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع عزة اليوم فرحة الأردنيين بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، معبرين عن العلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين .

وعلقت صور كبيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ولسمو ولي العهد عبرت عن الفرح بهذه المناسبة والمباركة ولترسم لوحة تجسد العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين موجهين رسائل محبة وتقدير لجلالة الملك والشعب الأردني .

وأحتشد المواطنون الفلسطينيون قبالة أحد المولات الكبرى بمدينة غزة بينهم نساء وأطفال للمشاركة في احتفال أعد بمناسبة الزفاف الميمون، حيث شاركت فرقة دبكة في إحياء الحفل واشتمل الحفل كذلك على فقرات فنية وموسيقية .

وعبر العديد من المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في الاحتفال عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وقالوا إن مشاركتهم جاءت للتعبير عن فرحتهم .

وسارت مواكب الأفراح في شوارع مدينة غزة تحمل أعلام الأردن، وعبارات فرحتكم فرحتنا وألف مبروك لعريسنا الأمير الحسين.

من جانب آخر تابع الفلسطينيون عبر وسائل الإعلام المختلفة ومحطات التلفزة مراسم زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوه الحسين وسط فرحة عفوية وغامرة بهذه المناسبة.