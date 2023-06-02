انت الان تتابع خبر واشنطن وتايوان توقعان اتفاقاً تجارياً والصين تحذر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت الولايات المتحدة وتايوان اتفاقاً تجارياً، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، في خطوة استدعت تحذيراً من بكين، بحسب واشنطن بوست.

وجاء الاتفاق تحت اسم "مبادرة الولايات المتحدة وتايوان للتجارة في القرن الحادي والعشرين" بهدف تعزيز التجارة من خلال تبسيط عمليات التدقيق الجمركية وتحسين الإجراءات التنظيمية ووضع تدابير لمكافحة الفساد بين الولايات المتحدة وجزيرة تايوان التي تحظى بالحكم الذاتي، فيما تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وواشنطن وتايبيه لا تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، لكنهما تبقيان على علاقات غير رسمية عبر "المعهد الأميركي في تايوان" الذي يعتبر بمثابة السفارة الأميركية في الجزيرة.

ووقع الاتفاق ممثلون عن المعهد الأميركي في تايوان ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة، كما أعلن المكتب الإعلامي للممثل التجاري الأميركي.