انت الان تتابع خبر حقيقة الصورة المتداولة للجندي المصري منفذ الهجوم ضد جنود الإحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت صفحات اجتماعية ومستخدمون في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقنوات في تطبيق تيليجرام مقطع فيديو، ادعوا أنه مقطع سابق للعسكري المصري منفذ الهجوم ضد جنود الاحتلال على الحدود المصرية الإسرائيلية ،السبت.



وفي التفاصيل، نفى المرصد الفلسطيني "تحقق" صحة المعلومات المتداولة، ووجد أن المقطع المتداول قديم، ويعود للفنان المصري أحمد حمادة، حيثه نشره أولاً على صفحته بتاريخ 30 تموز/يوليو 2022، قبل أن يعيد نشره عبر حسابه في موقع فيسبوك، ظهر السبت، بعد العملية بساعات، وترحم فيه على جميع شهداء مصر.



وفيما بعد حذف الفنان المقطع من حسابه، ونشر صوراً للمنشورات التي انتشرت بشكل واسع، تربط مقطع الفيديو بالشهيد منفذ الهجوم، وأوضح حقيقة المقطع.



هذا وقتل ثلاثة جنود من جيش الاحتلال، وأصيب رابعٌ في هجوم نفذه جنديٌ مصريٌ عند الحدود المصرية مع فلسطين، حيث استشهد منفذ الهجوم، فيما لم يعلن الجيش المصري عم هويته حتى إعداد التقرير.

