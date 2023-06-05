بلينكن:على السعودية التطبيع مع إسرائيل .. فيديو

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رياض - احمد صلاح - حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كلا من السعودية وإسرائيل على تطبيع العلاقات فيما بينهما.

وأكد بلينكن، خلال كلمته أمام منظمة "أيباك"، يوم الاثنين، أن "تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

وصرح أن "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين إسرائيل والسعودية".

وأضاف: "نستطيع وعلينا أن نؤدي دورا كاملا للمضي قدما في هذه المسألة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بذلك سريعا أو بشكل سهل.

وأفاد بلينكين أن واشنطن ستواصل العمل من أجل مساعدة إسرائيل على الاندماج في المنطقة كوسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

وشدد على أنه سيعمل على هذا الملف خلال زيارته للسعودية بين الثلاثاء والخميس.

ويتوجه بلينكن الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية على البحر الأحمر وإلى الرياض الأربعاء والخميس، حيث يشارك خصوصا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".