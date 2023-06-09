انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي على تقرير الاقتراب من اتفاق نووي مع إيران والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى البيت الأبيض، الخميس، تقريرا إعلاميا أفاد أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت، تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، في إشارة إلى مقال بموقع "ميدل إيست آي" الإلكتروني.



ونقل التقرير عن مصادر لم يحدد هويتها، قولها إن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل إلغاء بعض العقوبات.