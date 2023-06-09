انت الان تتابع خبر اقتحام مركز شرطة في مصر وهروب 11 موقوفا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تمكن 11 محتجزا في مركز شرطة العدوة، بمديرية أمن المنيا في صعيد مصر من الهروب بعد اقتحام الأهالي القسم عقب وفاة متهم وفق ما افادت صحيفة الفجر المصرية.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث، موضحًا أنه تم القبض على متهم في إحدى القضايا وعقب دخوله مركز الشرطة توفى.

وأضاف المصدر أن عائلته اقتحمت مركز الشرطة، ما أسفر عن هروب 11 متهما داخل الحجز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط التنفيذ والبحث الجنائي لمعاينة مكان الحجز، وكيفية هروب المساجين بعد هجوم الأهالي على المركز.

وأكدت مصادر أمنية أن المحتجزين تم حجزهم على ذمة قضايا متنوعة، وتكثف مديرية أمن المنيا من جهودها لضبط المتهمين.