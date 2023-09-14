انت الأن تتابع خبر الاحتلال يزعم العثور على 16 طن متفجرات قادم لغزة من تركيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ادّعت إدارة الجمارك لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنّها عثرت على 16 طنًا من مادة مستخدمة في صناعة الصواريخ في أثناء تفتيش شحنة آتية من تركيا ومتجهة إلى قطاع غزة، الأمر الذي نفته حركة حماس التي تدير القطاع ووصفته بأنه مفبرك.

وذكرت إدارة الجمارك أنها أوقفت حاويتين للتفتيش في يوليو (تموز) كانتا تحملان 54 طنًا مما يفترض أنها أكياس من الجبس (الجص).

وأضافت أن اختبارًا معمليًا أكّد أن بعض الأكياس يحتوي على مادة كلوريد الأمونيوم، التي قالت إن الفصائل في غزة تستخدمها "لإنتاج صواريخ تطلق في نهاية المطاف تجاه إسرائيل".

فيما وصف حازم قاسم المتحدث باسم حماس هذا التقرير بأنه "أكاذيب". وأضاف "الاحتلال يفبرك الأكاذيب ليبرر تضييق الحصار على غزة".