انت الأن تتابع خبر محدث .. روسيا تطرد دبلوماسيين أمريكيين من أراضيها .. وأمريكا تتوعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا، الخميس، طرد دبلوماسيّيْن أميركيين متهمين بأنهما كانا عميلي "اتصال" لدى موظف روسي سابق اعتقل مطلع العام ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة، وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّ الدبلوماسيين اللذين اعتبرا "شخصين غير مرغوب فيهما" هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين، وأضافت: "يجب أنْ يغادرا الأراضي الروسية خلال 7 أيام".

وأوضحت أن الدبلوماسيين "قاما بأنشطة غير قانونية من خلال الاتصال بمواطن روسي يدعى روبرت تشونوف متهم بالتعاون السري مع دولة أجنبية"، والذي "تم تكليفه بمهام مقابل مكافآت مالية بهدف تقويض الأمن القومي الروسي".

وأضاف المصدر نفسه أنه تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي إلى وزارة الخارجية الروسية، الخميس، وإبلاغها بهذا القرار.

وفي ذات السياق، نددت الولايات المتحدة الخميس بما أسمته "قرارًا غير مبرر" لموسكو، متعهدة بـ"الرد في الوقت المناسب"، وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين بأن "هذا الطرد غير المبرر لطاقمنا الدبلوماسي لا أساس له على الإطلاق".