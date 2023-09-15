انت الأن تتابع خبر مصر : هربوا من دانيال فماتوا بطريقة مروعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي شخصان مصريان في حادث تصادم على طريق الاسكندرية ، وأصيب 42 آخرين ، أثناء رجعوهم إلى بلدهم هربا من إعصار دانيال في ليبيا.





وتلقت مديرية أمن مطروح إخطارًا بوجود حادث تصادم على طريق الاسكندرية، ووجود حالتي وفاة ومصابين بين الركاب عند الكيلو 58 قرب قرية رأس الحكمة.



فانتقلت الأجهزة المعنية إلى هناك، وتبين تصادم حافلة نقل جماعي للركاب ، بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين.



وخلال تصريحات له، أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، أن المرفق تلقى البلاغ بانقلاب الحافلة السياحية الخميس، حيث تحركت 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.



وقال مصدر في مرسى مطروح إن القتيلين والجرحى كانوا من بين 35 شخصًا هم في طريق الخروج من ليبيا، هربًا من آثار العاصفة دانيال التي ضربت عدة مناطق في ليبيا الأيام الماضية وخلفت آلاف الضحايا.