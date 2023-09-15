المغرب :سيول وفيضانات تسبب أضرارا مادية .. فيديو

انت الأن تتابع خبرالمغرب :سيول وفيضانات تسبب أضرارا مادية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ، تبين حدوث سيول عارمة في المغرب ، نتيجة هطول غزير للأمطار ، الخميس ، جرفت السيارات ، وأحدثت خسائر مادية .

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المملكة المغربية من حالة الطقس ، وقالت أن البلاد شهدت تأثرا بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.



وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 مليمترا في الراشيدية، و12 مليمترا في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 مليمترا في تازة، و5 مليمترات في وجدة، و2 مليمتر في بوعرفة، إذ رافقت هذه الأمطار رياح معتدلة وقوية في شمال شرق المغرب.



وشهدت جهة درعة تافيلالت سيولا جارفة، تسببت بانقطاع الطريق الرابطة بين الريش وإقليم ميدلت، على مستوى قنطرة النزالة الطريق الوطنية رقم 13.



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيول المغرب وهي تجرف السيارات في الشوارع، بينما كانوا أصحابها يحاولون السيطرة على الوضع.

