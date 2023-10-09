14 شهيدًا في الضفة منذُ السّبت .. وأكثر من 300 عمل مقاوِم

انت الأن تتابع خبر14 شهيدًا في الضفة منذُ السّبت .. وأكثر من 300 عمل مقاوِم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الخليل، ومخيم قلنديا، وبيتا جنوب نابلس، مساء الأحد، وقالت الوزارة، في تصريح صحفيّ في وقت متأخر من ليل الأحد، إنّ ثلاثة شهداء ارتقوا متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر أن شهداء مخيم قلنديا هم محمد زياد عبد الجليل حميد (24 عامًا)، وأمجد ماهر عليان خضير (26 عامًا)، والشهيد ياسر ثائر سامي كسبة (17 عامًا).

وذكرت وزارة الصحة، أن الشهيد الرابع هو محمد جواد عبد الرحمن ازغير (21 عامًا)، ارتقى في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، قبل قليل، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر.

وأعلنت المصادر، أن الشهيد الخامس هو عماد اعديلي (16 عامًا) وقد ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيتا.

وقالت الصحة إن 14 شهيدًا ارتقوا في الضفة منذ السبت.