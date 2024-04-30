9 وفيات بانفجار مطعم في بيروت

انت الأن تتابع خبر9 وفيات بانفجار مطعم في بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد فوج إطفاء بيروت، إلى أن انفجار في أحد مطاعم العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح آخرين.

وبحسب المعلومات، فإنّ تسرّباً للغاز أسفر عن الانفجار الذي وقع في مطعم صغير بمنطقة بشارة الخوري وسط بيروت، والذي يقع في مبنى يضم عدداً من الإدارات الرسمية، لا سيما مديرية الواردات في وزارة الماليّة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وعمل عناصر فوج إطفاء بيروت على إخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار.

وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في تصريحٍ أن"الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة، والقضاء حتمًا سيظهر الجهة المسؤولة".

وقال مسؤول الإعلام في إطفاء بيروت إنّ المعلومات الأوّلية تشير إلى "سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم، بالإضافة إلى جريحين أحدهما في حال الخطر".