انت الأن تتابع خبر إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من دخول معبر رفح والأونروا تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ينس لايركه، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف، "نحن لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية".

وأضاف "قيل لنا إنه لن يكون هناك أي عبور للأفراد أو البضائع إلى الداخل أو الخارج حاليا" مؤكدا أن هذا الأمر له تأثير هائل على كمية مخزون المنظمة الأممية في غزة.

وأوضح لايركه، أن لدى الأمم المتحدة مخزونا ضئيلا للغاية من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة، وأنه يكفي ليوم واحد تقريبا، بسبب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر.

وأضاف المسؤول الأممي أن الوقود يدخل عبر رفح فقط وأن هذا المخزون هو لمجمل العملية الإنسانية في غزة.

وفي السياق، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من استمرار توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم سيطرتها عليه.

وقالت الأونروا، إن استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود عند معبر رفح، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت أن "الجوع الكارثي" الذي يواجهه الناس، لا سيما في شمال غزة، سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد.