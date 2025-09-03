الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت كوريا الجنوبية رسميا، اليوم الأربعاء، رئاستها الدورية لمدة شهر لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

كوريا الجنوبية تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لأول مرة

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، شرح القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة كيم سانج-جين، في مؤتمر صحفي، "برنامج العمل" الذي يوضح خطط مجلس الأمن للاجتماعات وغيرها من الارتباطات في أيلول، حيث تتولى كوريا الجنوبية، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن رئاسة المجلس لأول مرة منذ حزيران من العام الماضي.

ومن بين أحداث مجلس الأمن لهذا الشهر، أكد كيم خطة كوريا الجنوبية لاستضافة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في 24 أيلول في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 دولة عضوا لكل منها صوت واحد بينها خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي: الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا إلى جانب 10 دول غير دائمة العضوية يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.

وتضم قائمة الدول غير الدائمة الأعضاء حاليا: كوريا الجنوبية، بنما، الباكستان، غويانا، اليونان، الجزائر، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك والصومال.

ويعد مجلس الأمن الدولي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، إلى جانب كل من: الجمعية العامة، الأمانة العامة، محكمة العدل الدولية، مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.