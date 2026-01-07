الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن روما بدأت بإعادة العشرات من رعاياها العالقين في جزيرة سقطرى اليمنية، ومن المقرر وصول أول رحلة تقل 46 سائحا إلى جدة الأربعاء.

إجلاء عشرات السياح الإيطاليين من جزيرة سقطرى اليمنية

ولا يزال 59 إيطاليا في الجزيرة، ومن المتوقع عودتهم على متن رحلات إضافية في الأيام المقبلة، إذ تعمل السلطات مع اليمن والسعودية. وستمنح السلطات السعودية للإيطاليين تأشيرة عبور لأربعة أيام للمساعدة في تسهيل عودتهم إلى بلادهم.

وظلت سقطرى ملاذا للهدوء خلال سنوات الصراع في اليمن، وتقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوبي الساحل اليمني.