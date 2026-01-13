الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، الاثنين، إن الجفاف الذي يشهده المغرب منذ 7 سنوات انتهى بعد هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء.

المغرب يعلن انتهاء جفاف دام 7 سنوات بعد هطول أمطار الشتاء

وأضاف بركة أن مستويات هطول الأمطار حتى الآن هذا الشتاء قفزت 95% عن العام السابق و17% عن المتوسط الموسمي.

وأظهرت بيانات رسمية أن متوسط معدل امتلاء السدود ارتفع إلى 46%، إذ وصلت عدة خزانات رئيسية إلى كامل طاقتها الاستيعابية.

وأسهمت الأمطار في إنقاذ القطاع الزراعي من التأثيرات الضارة لشح المياه التي عانى منها لسنوات.

فقد أدى جفاف على مدى سبع سنوات إلى استنزاف المياه المخزنة وراء السدود المغربية وخفض محصول القمح وقلص قطعان الماشية وتسبب في خسائر فادحة في الوظائف في القطاع الزراعي، ودفع المغرب إلى تسريع خطط تحلية المياه.

وكان بركة قد قال في كانون الأول الماضي، إن المغرب يهدف إلى توفير 60% من مياه الشرب من مياه البحر المعالجة بحلول 2030، ارتفاعا من 25% سابقا، مع ترك مياه السدود للمناطق الداخلية.