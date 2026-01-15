الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيجابية، أعلن عبر منصته "تروث سوشال" أن إيران لن تنفذ أحكام إعدام بحق متظاهرين، بينهم المعتقل عرفان سلطاني، بعد تحذيرات وجهها ترامب سابقاً. وكتب الرئيس الأميركي: "هذا خبر سار.. نأمل أن يستمر!".



ترامب يرحّب بوقف أحكام الإعدام بحق متظاهرين إيرانيين



من جانبها، نفت السلطات الإيرانية صدور أي حكم بالإعدام بحق سلطاني، مؤكدة أنه محتجز في سجن كرج قرب طهران بتهم تتعلق بـ"تنظيم تجمعات مناهضة للأمن القومي ونشر دعاية معادية للنظام"، مشيرة إلى أن العقوبة المحتملة هي السجن فقط، إذ لا ينص القانون على الإعدام لهذه التهم.



ترامب كان قد لوّح أكثر من مرة بالتدخل لمساندة المتظاهرين إذا ما "استمر القتل"، لكنه عاد وأوضح أن تقارير وصلته تشير إلى تراجع عمليات قتل المحتجين، ما مثّل تخفيفاً في لهجته السابقة.



في المقابل، شدد مسؤولون إيرانيون على أن أي هجوم أميركي سيُقابل برد قاسٍ يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، ما يعكس استمرار حالة التوتر بين واشنطن وطهران.